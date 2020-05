Borderlands: The Handsome Collection Epic Games Store'da Ücretsiz! Borderlands: The Handsome Collection Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Arşivinizde herhangi bir Borderlands oyunu yoksa, bu güzel bir başlangıç olabilir.

Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından da yayınlanan koleksiyon paketi, Borderlands: The Pre-Sequel ve Borderlands 2 oyunlarını bütün indirilebilir içerikleriyle beraberinde getiriyor. Ayrıca geliştirilmiş yerel çok oyunculu desteği de sunuyor. Bu sayede bölünmüş ekranda iki veya dört oyunculu oynama imkanınız oluyor.

Borderlands: The Handsome Collection, Epic Games Store'dan Ücretsiz İndirilebiliyor

Borderlands: The Handsome Collection bugünden itibaren 04.06.2020 Perşembe günü TSİ 18: 00'a kadar Epic Games mağazasından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bir defa kütüphanenize eklediğinizde ise kalıcı olarak sizin olacak.

Önümüzdeki hafta hangi oyunun verileceği ise şimdilik belirsiz. Ancak daha önceden yaşanan sızıntıları detayların birer birer doğru çıktığını göz önünde bulundurduğumuzda, sıradaki ücretsiz oyunun Ark: Survival Evolved olduğu şimdiden belli diyebiliriz.

Borderlands: The Pre-Sequel Konusu

Hikaye olarak Hyperion şirketinin çalışanlarından birisi olan Handsome Jack karakterine odaklanılıyor. Helios uzay istasyonunun Lost Legion olarak bilinen askeri bir örgüt tarafından ele geçirilmesinden sonra Handsome Jack, daha önceki Borderlands oyunlarında da karşımıza çıkan dört karakter ile Helios uzay istasyonunun kontrolünü yeniden eline geçirmeye çalışarak askeri örgütü bertaraf etmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

Borderlands 2 Konusu

Hyperion şirketinin kontrolünü eline geçirmiş olan Handsome Jack, kendisini Dictator of Pandora (Pandora Diktatörü) olarak ilan etmesiyle devam oyunundaki baş düşmanımız haline geliyor. Aralarından seçim yapabileceğimiz Axton the Commando, Maya the Siren, Salvador the Gunzerker ve Zer0 the Assassin olmak üzere dört Vault Hunter karakterimizin olduğu oyundaki amacımız ise Handsome Jack karakterini bertaraf etmek olacak.