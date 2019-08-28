28.08.2019 15:32

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, görevi devraldıkları tarihteki belediyenin borcunun 86 milyon 300 bin lira olduğunu açıkladı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Soyer, bir önceki belediye yönetimi döneminde personel sayısının iki katına çıktığını söyledi.

Seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Soyer, şöyle konuştu:

"3 milyon lira borcumuz var diyenlere, borcun çok daha fazla olduğunu defalarca söyledik. Dolayısıyla enkaz edebiyatı yapmıyorum ancak mazeret üretmeye, bir şeylerin arkasına saklanmaya çalışmıyoruz. Belediyemize icraya gelen firmalarla tek tek görüşerek orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Görevi devraldığımız 31 Mart 2019 itibarıyla karşımıza çıkan toplam borcumuz 86 milyon 300 bin lira. Yani iddia edilen 3 milyon borcun yaklaşık 30 katı Çınarcık Belediyesinin borcu var. Halkımızın doğruları bilmeye, gerçekleri görmeye hakkı var. Artık takke düştü kel göründü. Maalesef durum bu kadar vahim."

Kaynak: AA