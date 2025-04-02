Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum neden TRT dizisinden çıkarıldı? Boran Kuzum hangi dizide oynuyordu?

Boran Kuzum'un TRT tabii'de yayımlanacak "Bir Ruh Macerası" dizisinden son anda çıkarılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum neden TRT dizisinden çıkarıldı?Boran Kuzum hangi dizide oynuyordu?

BORAN KUZUM KİMDİR?

1992 yılında Ankara'da doğan Boran Kuzum, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Televizyon kariyerine 2015'te "Analar ve Anneler" dizisiyle başlayan Kuzum, asıl çıkışını "Vatanım Sensin" dizisinde Leonidas karakteriyle yaptı. Daha sonra "Cingöz Recai" filminde ve "Martı" tiyatro oyununda da başarılı performanslar sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

BORAN KUZUM NEDEN TRT DİZİSİNDEN ÇIKARILDI?

TRT'nin dijital video platformu olan tabii'nin projeleri arasında yer alan 'Bir Ruh Macerası' dizisinin oyuncularından Boran Kuzum, Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a "Canım, güzel insan" notuyla yaptığı paylaşımla destek mesajını verdi.

Bu olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı ve Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT'nin dijital platformu "tabii" için çekilecek "Bir Ruh Macerası" isimli dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum'un projeden çıkarıldığı bildirildi.