Boran Kuzum'dan Miray Daner'e övgü dolu sözler
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Boran Kuzum, Miray Daner, Instagram, Karantina, Magazin

Boran Kuzum'dan Miray Daner'e övgü dolu sözler

Bir döneme damgasını vuran 'Vatanım Sensin' adlı dizide aynı seti paylaşan Miray Daner ve Boran Kuzum, karantina günlerinde Instagram üzerinden birbirleriyle konuştu (O görüntüler ve detaylar aşağıdaki haberimizde...)

25.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:01
Boran Kuzum'dan Miray Daner'e övgü dolu sözler

Snob Magazin'in haberine göre;& ;Aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri her fırsatta yalanlayan ikili, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evde vakit geçiriyor.

Blu TV'de yayınlanacak olan 'Saygı' adlı dizide tekrar bir araya gelmesi beklenen ikili, Instagram üzerinden birbiriyle konuştu.

'Korkunç halde dolaşıyordum'

Boran Kuzum'un, Miray Daner'e "Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak?" demesi dikkat çekti.

Daner ise, "Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum" cevabını verdi.

İkilinin samimi konuşmaları dikkat çekti.



Kaynak: Snob Magazin

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