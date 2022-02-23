Boran Alp kim? Kuruluş Osman 'Boran Alp' Yiğit Uçan kimdir? Yiğit Alp kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri

Kuruluş Osman Boran Alp kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ATV'nin her çarşamba ekrana gelen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda Yiğit Uçan da yer alıyor. Kuruluş Osman Boran Alp kim, gerçek adı nedir? Yiğit Uçan kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN BORAN ALP KİMDİR?

Boran, Osman Bey'in yakın arkadaşı ve sevdiği bir alpidir. Osman Bey emri ile canını verebilecek sadık bir asker ve korkmayan bir yiğittir. Kayı obasının sevilen alplerinden biri olan Boran oldukça zeki ve çevik bir alptir.

YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bosna Herseklidir. Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol almıştır.

2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı vardır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan, 1.70 metre boyunda, 72 kilo ve Yay burcudur.

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