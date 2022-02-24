Cenk'i yere seren ve yüzüne karşı onun bir Zamanbozan olduğunu söyleyen İskender bir anda gündemi değiştirir. Alp dövüşlerinde durum eşitlenmiştir ve kazananı Asya ile Pelin'in mücadelesi belirleyecektir. Pençe kulübünün kapanmasına ramak kala Asya ringde baygınlık geçirir. Karşılaşmadan sonra Salih, Pençe'nin geçmişini araştırmaya karar verir. Diğer yandan okulda Mavi Ay ve Pençe arasında yükselen tansiyona müdür müdahale eder. Alim Cezeri Koleji'nin zihin takımında yer alabilmek için iki kulüp arasında bir bilgi yarışması düzenlenir. Ancak hem Pençe hem de Mavi Ay için yarışma bekledikleri gibi geçmeyecektir. Cenk ve Bora'nın planı Savaş hocanın sakarlığı yüzünden suya düşerken, Asya'nın yanlış bildiği bir soru yüzünden İskender ile yaşadığı gerginlik de Mavi Ay'ın tadını kaçırır. Üstelik İskender'in geçmişten geldiğini ağzından kaçıran Asya, tam arkalarında Bora'nın onları dinlediğinin farkında değildir.

Pençe kulübünün Zamanbozanlar olduğu ortaya çıkacak mı? Asya neden baygınlık geçirdi? Bilgi yarışmasını hangi kulüp kazanacak? Bora, İskender'in geçmişten geldiğini duyunca neler yapacak?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, yeni bölümüyle 27 Şubat Pazar günü saat 16.40'da TRT 1 ekranlarında olacak.

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