Boomer ne demek? Boomer anlamı ne?
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Boomer ne demek? Boomer anlamı ne?

Boomer ne demek? Boomer anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Boomer, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Boomer ne demek? Boomer anlamı ne? İşte, Boomer kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Boomer kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Boomer anlamı ne? Boomer ne demek?

BOOMER NEDİR, BABY BOOMER NEDİR?

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımda "Boomer" ifadesini kullanması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmazken, kelimenin ne anlama geldiği ise büyük merak konusu oldu. Peki boomer ya da baby boomer nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Baby Boomerlar, 1946-1964 yılları arasında doğan kuşak için kullanılan bir terim olup, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından doğan nesil olarak biliniyor. Yeni kuşaklarla çatışma halinde olan ve özellikle Z kuşağı tarafından 'modası geçmiş' olarak tanımlanan boomer kuşağına ait bireyler genellikle otoriteye saygı duyup, teknolojiye oldukça uzak yaşıyorlar

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