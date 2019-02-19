Bomontiada'nın İsim Sponsoru Yapı Kredi Oldu

Doğuş Yayın Grubu ile Yapı Kredi arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, Bomontiada'nın ismi Yapı Kredi Bomontiada olarak değişti.

Anlaşma dolayısıyla Yapı Kredi Kültür Sanat küratörlüğünde hazırlanan "Yaşar Kemal - Çukurova Fotoğrafları" sergisinin açılışına katılan Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, Yapı Kredi'nin kültür, sanat ve eğlence mekanı Bomontiada'nın isim sponsoru olduğunu dile getirdi.

Karadere, fabrika bahçesinin geçmişte şair, yazar, tiyatro oyuncusu ve heykeltıraşları bir araya getirdiğini belirterek, Bomontiada'da bunu devam ettirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Nafiz Karadere, mekanın Ara Güler Arşivi ve Müzesi, Leica, Alt, Bomontiada ve Atölye adı altındaki kültür sanat kurumlarına ev sahipliği yaptığının altını çizerek, "TimeOut dergisi geçtiğimiz aylarda dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanlarını listeledi. Seçilen 50 mekanın içinde listeye Türkiye'den girebilen tek mekan Bomontiada oldu." dedi.

Sponsorluk anlaşması kapsamında üç yıl boyunca, Yapı Kredi Bomontiada'da kültür ve sanat alanında çok güzel işler yapacaklarına inandığını dile getiren Karadere, iş birliğinin oluşmasında emeği geçen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e ve Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün'e teşekkür etti.

"Bu iş birliği şehre bambaşka bir soluk getirecek"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de yapılan iş birliği dolayısıyla önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Böyle anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan gerçekten çok heyecanlı ve mutluyuz. Bir yanda, kendini bir kültür kompleksi olarak tanımlayan, yeme içmeden eğlenceye, kültür, sanattan sosyalleşmeye, içinde pek çok imkanı barındıran, belki de şehrin göbeğindeki tek adres olan Bomontiada var. Diğer yanda ise sektörde öncü, 75 yıldır kredi kartı alanında lider, köklü kurum Yapı Kredi var. Kendi alanlarında fark yaratan bu iki kurumun yan yana gelmesi ve bu iş birliğine girmesinin şehre bambaşka bir soluk getireceğine inanıyoruz."

Üç yıl içinde birçok farklı proje ve aktiviteyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ülgen, Bomontiada'nın kültür sanat alanında şehrin önemli buluşma noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Tarihi dokusu ve kendine has kültürüyle bu eşsiz mekan, şüphesiz kültür sanat mirasımızı sürdüreceğimiz bir başka mekan olacak. Kültür sanat, Yapı Kredi'nin taşıdığı önemli bir miras." değerlendirmesini yaptı.

Serkan Ülgen, yaratıcı endüstrilerin gelişimine, kültürel paylaşımlara ve yenilikçi üretimlere katkıda bulunmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Sene içerisinde atölye çalışmaları, söyleşiler ve konserlerle sanatseverlere dolu dolu bir program sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin kültür dünyasına büyük katkılar sunan Yapı Kredi Kültür sanatın etkinlikleri kapsamında ilk adımımızı Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümünde ziyaretçilere açtığımız çok özel bir sergiyle atıyor olacağız." şeklinde konuştu.

Yapı Kredi Bomontiada'da, fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın'ın fotoğraflarından oluşan "Yaşar Kemal - Çukurova Fotoğrafları" sergisi 25 Nisan Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA