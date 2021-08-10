Bomonti'de renkli açılış
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Bomonti'de renkli açılış

Bomonti'de renkli açılış
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe, açılışını dünyaca ünlü DJ David Penn ile gerçekleştirdi. Geceye bir çok ünlü isim katıldı. Kaan Vibe'de her hafta Türk ve dünyaca ünlü yabancı DJ'ler sahne alarak eğlence hayatının nabzını tutacak.

Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe, açılışını dünyaca ünlü DJ David Penn ile gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirlerinin uyulduğu etkinlikte, House müzik DJ'lerinden ve prodüktörlerinden biri olan David Penn, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ayrıca, Houseyounite Records'un üstlendiği bu önemli gecenin açılışında dünyaca ünlü Türk DJ; Nodus da setin başına geçti.

Geceye Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura, Ebru Keskin ve Esma Er gibi isimler katıldı.

Mekanın sahibi Tuna Abbasoğlu, gelen misafirlerle tek tek ilgilendi.

Ayrıca Vibe'de her hafta Türk ve dünyaca ünlü yabancı DJ'ler sahne alarak eğlence hayatının nabzını tutacak.

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Kaynak: Snob Magazin

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