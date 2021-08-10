Bomonti'de renkli açılış

Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe, açılışını dünyaca ünlü DJ David Penn ile gerçekleştirdi. Geceye bir çok ünlü isim katıldı. Kaan Vibe'de her hafta Türk ve dünyaca ünlü yabancı DJ'ler sahne alarak eğlence hayatının nabzını tutacak.