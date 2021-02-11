Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten çıkarıldı
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Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten çıkarıldı

11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:28

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından mezdeke dansı yaptığı anları paylaşan Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun işten çıkarıldığı magazin basınında konuşulmaya başladı.

32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evindeki doğal hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, ocak ayında yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşmıştı.

İŞTEN Mİ ÇIKARILDI?

Medyaradar'ın haberine göre; ünlü spikerin dans videosu kanal yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı. Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdiği iddia edildi.

Konu hakkında Hande Sarıoğlu'ndan ve kanal yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten çıkarıldı

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 1988 yılında Düzce'de dünyaya geldi. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alırken medya sektörüne atıldı. Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında çalıştı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu üstlendi. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te ekranlarında yayın yapıyor.

Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten çıkarıldı
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten çıkarıldı

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