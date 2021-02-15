Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti
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Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

15.02.2021 11:04 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:18
Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

Karısının kendisinden 15 yaş küçük olan bir adama kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım isteyen Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı.

İNTİHAR MI ETTİ?

Günlerdir canlı yayında eşinin kendisine geri dönmesi için bekleyen Davut Kıranlı hakkında bir iddia ortaya atıldı. Eşinin kaçtığı adamı sevdiğini söylemesiyle büyük şok yaşayan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği söylendi.

Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

NE OLMUŞTU?

49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Karısını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Davut Kıranlı ise "Güzelim" diye seslendiği eşinin kendisine geri dönmesi için gözyaşlarına hakim olamamıştı. Geçtiğimiz günlerde bulunan ve canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz'a aşık olduğunu ve evine geri dönmeyeceğini söylemişti.

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