Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

Karısının kendisinden 15 yaş küçük olan bir adama kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım isteyen Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı. İNTİHAR MI ETTİ? Günlerdir canlı yayında eşinin kendisine geri dönmesi için bekleyen Davut Kıranlı hakkında bir iddia ortaya atıldı. Eşinin kaçtığı adamı sevdiğini söylemesiyle büyük şok yaşayan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği söylendi.