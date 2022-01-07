Bomba iddia: Elçin Sangu'nun 'Allah belasını versin' dediği kişi Fahriye Evcen

Oyuncu İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Elçin Sangu'nun sektörde birlikte çalışmak istemediği insanlar için "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah dediğim ünlüler de var" dedi.

"İNSANİ DEĞERLERİ OLMAYAN İNSANLAR VAR"

Açıklamasının ardından bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, sözleri hatırlatılınca "Sonuna kadar savunduğum bir açıklama. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim" şeklinde konuştu. Sangu'nun bu sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.

SANGU'NUN SÖZLERİ FAHRİYE EVCEN'E Mİ?

TV8'de yayınlanan 2 Sayfa programında yer alan haberde ise Elçin Sangu'nun bu sözleri meslektaşı Fahriye Evcen'e söylediğini iddia edildi. Fahriye Evcen ve Sangu, 'Kurt Seyit Şura' dizisinin setinde tartışmıştı. Elçin Sangu bu gerilimden sonra gözyaşlarına boğulmuştu.

Konuyla ilgili Fahriye Evcen ve Elçin Sangu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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