Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş

18.11.2020 09:38 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:23

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiyi aktaran gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını sosyal medyadan öğrendiğini belirterek "Bu bizim devlet tarihimizde bir ilk" ifadesini kullandı.

Halk TV ekranlarında yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

"BAZILARIMIZ CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNCE GÖRDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hepimiz gibi Berat Albrayrak'ın istifasını sosyal medyadan gördüğünü belirten Saymaz, "Bu bizim devlet tarihimizde bir ilk. Bazılarımız istifayı Cumhurbaşkanı'ndan önce gördü" ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN SOYLU ÖNCE ERDOĞAN'A BİLDİRMİŞTİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifa kararı üzerinden bir örnek veren Saymaz, şöyle devam etti: "Süleyman Soylu önce istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirmişti. Bildiğim kadarıyla metni de göndermişti. En son da bunu sosyal medyada paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı da Berat Albayrak'ın istifasını sosyal medyadan görmüş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş

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