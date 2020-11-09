Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir

İsminin açıklanmasını istemeyen AK Parti'den üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi olduğunu belirterek bu göreve Binali Yıldırım'ın getirebileceğini öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamasının ardından gözler yeniden şekillenecek ekonomi yönetimine çevrildi. Kulislerde dolaşan bir iddiaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var ve bu görev için Binali Yıldırım'ın adı geçiyor.

GÖZLER MYK TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Albayrak'ın istifası ile ilgili bugün öğleden sonra bir açıklama yapılacağını duyurdu. Yetkililer ekonomi yönetimi hakkında kararın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK toplantısında ele alınacağını, ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının kurulmasının ve kabine değişikliği yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

BİNALİ YILDIRIM İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Gündeme bomba gibi düşen istifa kararı sonrası yabancı basına açıklamalarda bulunan AK Partili üst düzey bir yetkili ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirterek, "İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir. Albayrak'ın istifa şekli cumhurbaşkanına zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım" dedi.

"YENİ BİR YAPILANMA OLABİLİR"

Açıklamasının devamında ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı kurulabileceğini belirten yetkili, "Şimdi Albayrak geri dönmezse, ki kolay değil bu saatten sonra, yeni bir yapılanma olabilir. Bu yönde bazı çalışmalar da var. Daha önce kabinede görev yapmış bazı isimler bile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var, ekonomiden sorumlu olacak şekilde" ifadelerini kullandı.