Bomba aşk iddiası: Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken sarmaş dolaş görüntülendi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bomba aşk iddiası: Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken sarmaş dolaş görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Arkadaş grubuyla Kapadokya'ya giden ikili, katıldıkları bir doğum gününde samimi şekilde görüntülendi.

Survivor 2020 kadrosunda birlikte yarıştığı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı'nın adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. Bölükbaşı'nın adı şimdilerde 2017 Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile anılıyor.

SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER

İkili, önceki gün arkadaş grubuyla birlikte Kapadokya'ya gitti. İsimleri aşk dedikodusuna karışan Nisa ile Ogeday, orada bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı ve samimi şekilde eğlendi. İkilinin o anlarında çekilen kareler de sosyal medyada gündem oldu.

Bomba aşk iddiası: Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken sarmaş dolaş görüntülendi

Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'ndan hakkındaki aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title