Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
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Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Bolvadin ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı, Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda konuşan Kaymakam Bolat, "İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı 7/24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Taner BOLAT, Karahisar, Hisarcık, Asayiş, 3. Sayfa, Haber

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