Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı

01.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:47
Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bölünmüş yolda güçlendirme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bölünmüş yolda güçlendirme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Önceki yıllarda Gediz-Kütahya Bölünmüş yolu yapım çalışması kapsamında İlçemiz şehir mezarlığında toprak kayması ve göçüklerin önlenmesi amacı ile yapılan Fore kazıklarının güçlendirilmesi ve daha estetik bir görünüm sağlanması amacıyla perde duvar yapım işlemine başlandı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Yüklenici firma tarafından Gediz-Kütahya Bölünmüş yolu üzerinde bulunan Gediz Şehir Mezarlığı'nda oluşa bilecek toprak kayması ve göçüklere karşı kalıcı bir çözüm olabilmesi için geçmiş yıllarda yol kenarına fore kazık uygulaması yapılmıştı. Fore kazıklarla önlem alınan bölgenin daha sağlam yapıya kavuşması için istinat duvarı çalışması başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Fore kazıkların güçlendirilmesi ve daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanarak, yol güvenliği sağlanmış olacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri | Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor
Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan köprüde genişletme çalışmaları başladı
Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan köprüde genişletme çalışmaları başladı
Erciyes'te yapay karlama çalışmaları başladı
Erciyes'te yapay karlama çalışmaları başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Osman Kavala Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Sezen Aksu Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:56:58. #1.14#
title