Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehit ailelerini ziyaret etti Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Ümit, ziyaretler kapsamında ilk olarak 1996 yılında Hakkari'de vatani görevini yaparken şehit olan Mehmet Kaya'nın annesi Şerife Kaya'yı ziyaret etti.

Bolu Merkeze bağlı Musluklar köyünde ikamet eden Şerife Kaya ile ağabey İsmail Kaya'yı ziyaret eden Ümit, ailenin bayramını kutladı.

Vali Ümit ve beraberindeki heyet, daha sonra 1994 yılında askerlik görevini ifa ederken Hakkari'de şehit olan İsmail Konuk'un ailesine ziyarette bulundu.

Çobankaya köyünde yaşayan şehidin annesi İfakat, babası Veysel, kardeşleri Selim Konuk ve Zeynep Yılmaz ile bir araya gelen Vali Ümit, ailenin bayramını kutladı.

Ziyaretlerde İl Müftüsü Orhan Genç tarafından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Ümit, şehitlerin ailelerine, "Şehitlerimiz memleketimizin gerçek sahipleridir. Geleceğimizin en önemli garantileridir. Şehit olmasını bilmeyenler özgür ve bağımsız kalamazlar. Biz şehitliğin ve gaziliğin anlamını en iyi kavrayan bir milletin evlatlarıyız. Şehitlik bizim için bir kısmet işidir. Kısmeti olan o makama ulaşır. Hepimizin nihai amacı şehitlik mertebesidir. Allah aziz şehitlerimize ve bu toprakları bize vatan yapan tüm ecdadımıza rahmet eylesin. Bayramınız kutlu olsun." diyerek seslendi.

Ümit'e ziyaretlerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit de eşlik etti.

Kaynak: AA