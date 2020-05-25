Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehit ailelerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehit ailelerini ziyaret etti

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehit ailelerini ziyaret etti
25.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:57

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Ümit, ziyaretler kapsamında ilk olarak 1996 yılında Hakkari'de vatani görevini yaparken şehit olan Mehmet Kaya'nın annesi Şerife Kaya'yı ziyaret etti.

Bolu Merkeze bağlı Musluklar köyünde ikamet eden Şerife Kaya ile ağabey İsmail Kaya'yı ziyaret eden Ümit, ailenin bayramını kutladı.

Vali Ümit ve beraberindeki heyet, daha sonra 1994 yılında askerlik görevini ifa ederken Hakkari'de şehit olan İsmail Konuk'un ailesine ziyarette bulundu.

Çobankaya köyünde yaşayan şehidin annesi İfakat, babası Veysel, kardeşleri Selim Konuk ve Zeynep Yılmaz ile bir araya gelen Vali Ümit, ailenin bayramını kutladı.

Ziyaretlerde İl Müftüsü Orhan Genç tarafından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Ümit, şehitlerin ailelerine, "Şehitlerimiz memleketimizin gerçek sahipleridir. Geleceğimizin en önemli garantileridir. Şehit olmasını bilmeyenler özgür ve bağımsız kalamazlar. Biz şehitliğin ve gaziliğin anlamını en iyi kavrayan bir milletin evlatlarıyız. Şehitlik bizim için bir kısmet işidir. Kısmeti olan o makama ulaşır. Hepimizin nihai amacı şehitlik mertebesidir. Allah aziz şehitlerimize ve bu toprakları bize vatan yapan tüm ecdadımıza rahmet eylesin. Bayramınız kutlu olsun." diyerek seslendi.

Ümit'e ziyaretlerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit de eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Haber
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü
Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Hande Ataizi Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Şehit Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehit ailelerini ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 14:00:42. #1.14#
title