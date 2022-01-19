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Bolu kara teslim oldu, araçlar yollarda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

BOLU (İHA) - Bolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kara teslim olan Bolu TEM Otoyolu'nda ise araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar da arabalarından inip karlı yolda yürüyüş yaptı.

Bolu ve çevre illerde etkili olan kar yağışı birçok noktayı beyaz örtüyle kapladı. Etkisini arttırarak devam eden kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ise birçok maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kazalar sebebiyle yollar kilitlendi. Bolu TEM Otoyolu, Ankara istikametinde de araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar ise arabalarından inip karlı yolda yürüyüş yaptı.

(Yusuf Eker/İHA)

Bolu kara teslim oldu, araçlar yollarda kaldı

Bolu kara teslim oldu, araçlar yollarda kaldı

Bolu kara teslim oldu, araçlar yollarda kaldı

Bolu kara teslim oldu, araçlar yollarda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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