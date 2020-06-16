BOLU Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildi Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildiBOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kültür mantarı üreticiliğini teşvik etmek amacıyla yaptığı işbirliğiyle fakülte binasının zeminde katındaki 150 metrekarelik alanda 6,5 ton mantar üretildi.

Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildi

BOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kültür mantarı üreticiliğini teşvik etmek amacıyla yaptığı işbirliğiyle fakülte binasının zeminde katındaki 150 metrekarelik alanda 6,5 ton mantar üretildi.

Bolu'da tarımsal çeşitliliği arttırmak ve çiftçilere yeni kazanç kapıları açmak amacıyla Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında Şubat ayında kültür mantarı üretimi için protokol imzalandı. Proje kapsamında Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasının zemin katında 150 metrekare alanda ilk etapta 6,5 ton kültür mantarı üretimi yapıldı. Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan üretilen organik mantarların ilk hasadını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı birlikte yaptı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan iki kurum arasında yapılan işbirliğine değinerek, "Üniversitemizle güzel bir işbirliği yaptık. Burası üniversitemizin Ziraat Fakültesi Dekanlığına bağlı mantar üretim merkezi. Mantar üretimini hep birlikte gerçekleştirdik hocalarımızın destekleriyle. Yaklaşık 35 günde ilk filizler ortaya çıktı. İlk aşamada 150 metrekare alanda yaklaşık 6,5 ton mantar üretildi. Üniversitemiz burayı bize tahsis ettikten sonra bu ranza sistemini ve mantar üretim hammaddesi olan kompostu satın alarak bir yatırım yaptık. Ama daha ilk hasatta bu yatırım maliyeti çıktı." dedi. Prof. Dr. Alişarlı ise, "Güzel bir ürün geliştirme örneği oldu. Bu noktada biz de oldukça memnunuz. Böyle bir işbirliğinden gözle görülür bir iş çıkması bizim için önemliydi. Demek ki elbirliğinden güç doğabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: DHA