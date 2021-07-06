Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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