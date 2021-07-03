Bolu Dağı'nda otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
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Bolu Dağı'nda otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Bolu Dağı'nda otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Dağı'nın D100 Karayolu Düzce kesiminde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nın D100 Karayolu Düzce kesiminde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mustafa Akay idaresindeki 14 BT 044 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan ağabeyi Ali Akay hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri için Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DÜZCE

Bolu Dağı'nda otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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