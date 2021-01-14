Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

14.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:03
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede iki gündür aralıklarla yağan ve sabaha karşı yeniden başlayan kar, Bolu Dağı'nın Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini artırdı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran trafik polisleri, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin Bolu Dağı kesimini kullanmamasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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