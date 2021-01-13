Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

13.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:15

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam başlayan sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde zaman zaman etkili oluyor.

Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücülere kar yağışı uyarısında bulunarak, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeyi kullanmamalarını istedi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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