Bolu'da yolculuk ettikleri otobüsün arıza yapması sonrası ormana kaçan16 yabancı uyruklu yakalandı

Bolu'da arıza yapan bir yolcu otobüsünden kaçtığı iddia edilen Pakistan uyruklu 16 kişi yakalandı.

Bolu'da arıza yapan bir yolcu otobüsünden kaçtığı iddia edilen Pakistan uyruklu 16 kişi yakalandı.

İddiaya göre, D-100 kara yolu Abant Tabiat Parkı kavşağında bir otobüsü yol kenarında iten 15-20 kadar yabancı uyruklunun bir süre sonra otobüsün bagajındaki çantalarını alarak ormanlık alana kaçtığını fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk etti. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Ormanlık alanda arama yapan ekipler 16 kişiyi yakaladı. Pakistan uyruklu kişilerin İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder