Son dakika... Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde Seyit Ahmet Kaya (84) idaresindeki 14 DV 189 plakalı traktör, aynı yönde seyreden N.D'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 14 FJ 014 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada traktörde sıkışan sürücü vatandaşların desteğiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.