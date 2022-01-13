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Tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Can Ş. idaresindeki 14 ABL 827 plakalı tır, Taşkesti Karaçomak köyü mevkisinde, Uğur G'nin kullandığı 61 BL 554 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Uğur G. ile otomobildeki Mehmet Emin A, Sefa A. ve Mehmet Ali A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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