Bolu'da otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı BOLU'nun Gerede ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, D-750 yolunda meydana geldi. Gerede yönüne giden Mehmet Sarıgül'ün kullandığı 28 AFF 962 plakalı otomobil, Ömer Yayla yönetimindeki 66 LM 305 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Emine Artul (74), Ömer Artul (78) ve Büşra Artul (20) hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Sarıgül de yaralandı. Sarıgül, sağlık görevlilerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Emine, Ömer ve Büşra Artul'un cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle D-750 yolunda duran trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA