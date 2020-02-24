Bolu'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
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Bolu'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da odunluk ve kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:12
Bolu'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

'da odunluk ve kazan dairesinde çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Yakabayat köyünde 'e ait odunluk ve kazan dairesi olarak kullanılan tek katlı ahşap yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 öncü, 1 merdivenli, 1 arazöz ile 9 itfaiye personeli müdahale etti. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, odunluk ve kazan dairesi olarak kullanılan yapı tamamen yandı.

Kaynak: AA
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