Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Yeniçağa mevkisinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu Yeniçağa mevkisinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden Tuncer D. idaresindeki 34 LDM 658 plakalı minibüs, Mengen kavşağında, Gülümser G'nin kullandığı WES GD 369 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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