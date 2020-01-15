Bolu'da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı
Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı - Haberler

Bolu'da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan metruk binalara yönelik, narkotik köpeği Sezar ile beraber uygulama yaptı.

15.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:07
Bolu'da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı

'da, ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan metruk binalara yönelik, narkotik köpeği ile beraber uygulama yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da ilk, ortaokul ve lise yakınlarında bulunan metruk binalara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamaya narkotik köpeği Sezar'da katılırken metruk binaların önleri ve içleri, polis ekipleri tarafından dikkatle arandı.


Uygulama gün boyunca okulların çevresindeki metruk binalarda devam etti. - BOLU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler