Bolu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle minaresi yıkılan caminin çatısı ve ev zarar gördü - Haberler
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Bolu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle minaresi yıkılan caminin çatısı ve ev zarar gördü

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle minaresi yıkılan caminin çatısı ve ev zarar gördü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli rüzgarın etkisiyle Taşkesti beldesi Çağşak köyü Acemler Mahallesi'ndeki caminin minaresi yıkıldı.

Minarenin yıkılması sonucu caminin çatısı ile imamın evi zarar gördü.

Köy sakinlerinden Sabahattin Kolburan, AA muhabirine, minarenin kuvvetli rüzgara dayanamadığını belirterek "Bir anda yıkıldı, biz bile fark edemedik. Rüzgar burada çok etkili oldu." dedi.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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