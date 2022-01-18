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Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Göynük ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayan tanker ulaşımda aksama yaşanmasına neden oldu.

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayan tanker ulaşımda aksama yaşanmasına neden oldu.

D-170 kara yolundan Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BON 857 plakalı tanker, Göynük kavşağında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak Sakarya-Ankara karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Karayolları ve jandarma ekipleri, tankerin kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Tanker, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından olay yerine gelen iş makinesine bağlanarak kurtarıldı.

Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Tanker, Göynük, Bolu, kar, Güncel, Haber

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