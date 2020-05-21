Bolu'da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi Bolu'da, aileleri ile bayramlaşmak için Türkiye'ye gelerek karantina altına alınan çocuklara, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü personeli tarafından oyuncak ve balon hediye edildi.

Bolu'da, aileleri ile bayramlaşmak için Türkiye'ye gelerek karantina altına alınan çocuklara, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü personeli tarafından oyuncak ve balon hediye edildi. Kırgızistan'da yaşayan ve Ramazan Bayramı'nı aileleri ile geçirmek isteyen 146 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildikten sonra korona virüs tedbirleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde bulunan Hayrettin Tokadi Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı. Karantinada sürecini yurtta geçiren çocuklara, Kredi Yurtlar Kurumu personeli, balon ve oyuncakla sürpriz yaptı. Odaların kapılarını çalan personel, getirdikleri balon ve oyuncakları çocuklara hediye etti. - BOLU Kaynak: İHA