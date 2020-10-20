Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

20.10.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:18
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

BOLU'da, 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

BOLU'da, 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sürücülerden biri, sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Mengen- Gökçesu yolunda meydana geldi. Bolu yönünden Gökçesu beldesine doğru giden Tekin Armağan'ın kullandığı 14 DC 503 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Adnan Baykal yönetimindeki 10 PY 445 plakalı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan Baykal, sağlık görevlilerince araçtan çıkarılırken, Tekin Armağan da hurdaya dönen hafriyat kamyonunda sıkıştı. Armağan'ı, itfaiye ekibi yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı araçtan çıkararak, ambulansa taşıdı. Kazada yaralanan Adnan Baykal ve Tekin Armağan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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