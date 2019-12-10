Bolu'da itfaiye erleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bolu'da itfaiye erleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bolu'da itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:08
Bolu'da itfaiye erleri AA'nın

'da personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

erleri Sercan Subay, Erkan Bayhan ve Yusuf Yirmili, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Subay, kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafına, Bayhan da kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına, Yirmili ise yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin ayrı güzellikte olduğunu ifade eden itfaiye eri Sercan Subay, AA'yı yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik ettiğini söyledi.

Bayhan ise, "AA'nın 2019 yılı ile ilgili yaptığı fotoğraf oylamasına katıldık. Bizi de memnun ettiler. AA'nın tüm çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Yirmili de AA çalışanlarının yurdun dört bir yanında ve dünyanın her yerinde özveri ile görev yaptığına dikkati çekerek, "AA'nın yaptığı oylamada Suriye'de evine bomba atılan çocuğun bulunduğu fotoğrafa oy verdim. AA muhabirlerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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