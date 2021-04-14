Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dağıttığı Ramazan imsakiyesi ile gündeme geldi. Belediyenin bastırdığı imsakiyede akşam ezanı Diyanet'in hazırladığı imsakiyeye göre 2-3 dakika geç okunuyor. İmsak vakitleri de 18 dakika erken başladığı için Bolulular, bu imsakiyeye uyarsa 20 dakika fazla oruç tutacak.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şimdi de Ramazan imsakiyesi ile gündeme geldi. Belediyenin bastırdığı imsakiyede vatandaşlara fazladan oruç tutturulduğu ortaya çıktı.

20 DAKİKA FAZLA ORUÇ TUTULUYOR

İmsakiyede iftar saatlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı imsakiyeye göre 2-3 dakika geç olduğu, yine imsak vakitlerinin de Diyanet'in hazırladığı imsakiyeye göre 18 dakika erken başladığı görüldü. Vatandaşa 20 dakikadan fazla oruç tutturan Özcan'a Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban'dan tepki geldi.

"DİYANET'İN İMSAKİYESİNE UYSUNLAR"

Yeni Şafak'a konuşan Balaban, "Bolulu vatandaşlarımızı Tanju Özcan'ın bastırdığı imsakiyeleri kesinlikle dikkate almamaları konusunda uyarıyoruz. Hemşehrilerimiz oruçlarının sakata gelmemesi için her zamanki gibi yine Diyanet'imizin imsakiyesini esas alsınlar" dedi.

KUR'AN'A EL BASIP GÖREVE BAŞLAMIŞTI

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olarak Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, meydanda kurulan sahnede Kuran-ı Kerim ve bayrağı 3'er kez öptükten sonra elini Kuran-ı Kerim'e basarak, "Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolumuzu tarafsız bir şekilde, kimseyi ayırmadan ve kimseyi kayırmadan gece gündüz çalışarak, istişareyi öne çıkararak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak, harama el uzatmadan, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayarak yöneteceğime Allah'ım ve namusum üzerine yemin ediyorum." sözlerini söyleyip yemin etmişti.