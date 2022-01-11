Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilde bulunan anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.

BOLU (İHA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilde bulunan anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Göynük ilçesi Sifyanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D170 karayolunda Göynük istikametine seyir halinde olan Aziz Asker (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı Renault marka otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erdinç Ş. yönetimindeki 14 ER 932 plakalı tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Aziz Asker ile birlikte, eşi Fadime (44), kızı Beyzanur (20) ve oğlu Fatih Emre (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Erdinç Ş., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

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