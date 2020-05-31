Bolu'da EDS direklerine çarpan TIR, refüje çıkarak durabildi
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Bolu'da EDS direklerine çarpan TIR, refüje çıkarak durabildi

Bolu'da EDS direklerine çarpan TIR, refüje çıkarak durabildi Bolu'da, D-100 karayolu üzerinde seyrederken damperi açılan TIR, önce Elektronik Denetleme Sistemi direklerini devirip daha sonra da orta refüje çıktı.

31.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:11

Bolu'da EDS direklerine çarpan TIR, refüje çıkarak durabildi

BOLU - Bolu'da, D-100 karayolu üzerinde seyrederken damperi açılan TIR, önce Elektronik Denetleme Sistemi direklerini devirip daha sonra da orta refüje çıktı.

Olay, 13: 30 sıralarında D-100 karayolunun Bolu kesimi Kılıçarslan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramiz Ata kontrolünde Ankara istikametinde seyreden kum tozu yüklü 16 AAZ 928 plakalı TIR'ın damperi açılmaya başladı. Açılan damper yol üzerinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi direklerine çarpması sonucu TIR orta refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirirken, damperin çarptığı direkler ve TIR'da yüklü olan kum tozunun yola düşmesi sonucu ulaşım her iki şeritten de ulaşıma kapandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yüzünden ulaşıma kapanan yolun trafik akışını yan yollardan sağladı. Yola düşen kum tozu ve EDS direklerinin kaldırılması için Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara başladı.

"Yavaş olmasanız çok daha kötü olurdu"

Kazayı gören bir vatandaş ise Ramiz Ata'ya, yavaş olmasa çok daha kötü olabileceğini söyleyerek, "Orada gördüm, yavaş yavaş kalkıyordu. Bağırdım, çağırdım yavaştınız Allah'tan. Yavaş olmasanız çok daha kötü olurdu" dedi.

TIR şoförü Ata ise, "Seyir halindeyken oldu. Zaten vurduktan sonra anladım. Damper kalkmış. Hiç böyle bir şey başıma gelmemişti" ifadelerini kullandı.

Bolu'da EDS direklerine çarpan TIR, refüje çıkarak durabildi

Kaynak: İHA

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