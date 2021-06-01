Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı
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Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı

Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı.

İlçeye bağlı Keçikıran köyünde İbrahim Kaygı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa bir süre içerisinde büyüdü.

Yangını gören köy sakinleri Bolu ve Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yangının diğer evlere sıçramaması için zamanla yarıştı.

Köy sakinlerinin de su tankları ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile evin bitişiğinde bulunan traktör tamamen yandı.

Yangının çıktığı alana gelen Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, İbrahim Kaygı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı
Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı
Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı
Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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