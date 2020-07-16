Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı Bolu'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalanan 56 yaşındaki sapık sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan O.K. (56) sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Ovadüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, boş tarlada bir kişinin, teneke kutu üzerine çıkarak ata cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile görüntü çekmeye başlayan kişi aynı anda polisi de aradı. Ancak şüpheli görüntülendiğini fark edince kaçtı.

SERBEST BIRAKILDI

Yapılan araştırmalar sonunda otomobilinin plakası tespit edilen şüphelinin O.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan O.K, sevk edildiği adliyeden mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA