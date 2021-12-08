Bolu'da valizlerle uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 sanığa hapis cezası

BOLU (AA) - Bolu'da, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan, aralarında yakalanacağını anlayınca 4 valizdeki 69 kilo 500 gram eroini yol kenarına atan emekli astsubayın da bulunduğu 5 sanık, 16 yıl 10 ay 15 gün ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar emekli astsubay Hasan Poyraz ile Alaattin Emen, Bülent Kalkan, Ramazan Tatar ve Mehmet Aydemir, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Poyraz'a 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 112 bin 500 lira adli para cezası, Alaattin Emen'e 30 yıl hapis ve 225 bin adli para cezası verdi.

Heyet, diğer sanıklar Bülent Kalkan, Ramazan Tatar ve Mehmet Aydemir'in ise 25 yıl 3 ay 22'şer gün ve 168 bin 400'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım 2019'da doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, takip sonucu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kent merkezi yakınlarında "öncü" olarak tabir edilen iki otomobil durdurulmuş, şüpheliler Mehmet Aydemir (36), Ramazan Tatar (39), Alaattin Emen (31) ve Bülent Kalkan (43) gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucunun bulunduğu otomobilin sürücüsü emekli astsubay Hasan Poyraz (46) da ekipler tarafından takip edildiğini anlayınca 69 kilo 500 gram eroin bulunan 4 valizi ağaçların altına atmış, daha sonra yakalanmıştı.