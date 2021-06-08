BOLU'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 3 KİŞİ ADLİYEDE
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BOLU'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 3 KİŞİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, iki aile arasında çıkan 4 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, iki aile arasında çıkan 4 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükberk Mahallesi 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. Burak Sokulluoğlu ve ablası Burcu Fırat evlerine giderken, daha önce kavga ettikleri komşuları Ergün ve Ersin Baştürk'ün bıçaklı saldırısına uğradı. Sokulluoğlu'nun evinde bulunan Mustafa Acar, kavgayı duyup tüfekle dışarı çıkarak Ergün ve Ersin Baştürk kardeşlere arka arkaya ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Baştürk kardeşler kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun düşerek omzu çıktı. Olayı hafif yaralarla atlatan Mustafa Acar ve Burak Sokulluoğlu tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Mustafa Acar, Burak Sokulluoğlu ve Burcu Fırat emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tedavileri süren kardeşlerden Ersin Baştürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kavgaya müdahale ederken düşerek omzu çıkan polis memurunun ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

BOLU'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 3 KİŞİ ADLİYEDE
BOLU'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 3 KİŞİ ADLİYEDE
BOLU'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 3 KİŞİ ADLİYEDE
BOLU'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 3 KİŞİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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