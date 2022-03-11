Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bolu'da, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi

Bolu'da, avlanması için ihaleye çıkarılan 15 kızıl geyiğin ihalesi Bolu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, avlanması için ihaleye çıkarılan 15 kızıl geyiğin ihalesi Bolu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021-2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıkıldı.

Bolu İdare Mahkemesi yapılan incelemelerin arından 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesinin iptaline karar verdi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarım, Ekim, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title