Bolu Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına cihaz desteği

27.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:17

Bolu Belediyesi palyatif yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere üç hastaneye toplamda 11 adet cerrahi aspiratör yardımında bulundu.



Tüm kurum ve kuruluşların her zaman destekçisi olan Bolu Belediyesi, palyatif yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 5'i Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si ise İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne olmak üzere üç sağlık kuruluşuna toplamda 11 adet cerrahi aspiratör yardımında bulundu. Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Beykoz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adına hastaneleri ziyaret ederek, aspiratörleri yetkililere teslim etti. - BOLU

Kaynak: İHA