BOLU ANAHTARINI UNUTTUĞU EVİNE BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ
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BOLU ANAHTARINI UNUTTUĞU EVİNE BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, anahtarını unuttuğu için 1'inci kattaki evine balkondan girmeye çalışan Zehra K. (40), tuttuğu balkon demirinin yerinden çıkması sonucu düşerek yaralandı.

BOLU'da, anahtarını unuttuğu için 1'inci kattaki evine balkondan girmeye çalışan Zehra K. (40), tuttuğu balkon demirinin yerinden çıkması sonucu düşerek yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Ertürk Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Zehra K. evinde anahtarını unuttuktan sonra 1'inci kattaki evine balkondan girmeye çalıştı. Zehra K. bir varilin üzerine koyduğu merdivenle eve balkondan girmeye çalıştığı sırada, tutunduğu balkon demirinin yerinden çıkması sonucu yere düştü. Zehra K.?nin çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Zehra K. tedavi altına alındı. Zehra K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BOLU ANAHTARINI UNUTTUĞU EVİNE BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ
BOLU ANAHTARINI UNUTTUĞU EVİNE BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ
BOLU ANAHTARINI UNUTTUĞU EVİNE BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ
BOLU ANAHTARINI UNUTTUĞU EVİNE BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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