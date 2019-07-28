BOLU AĞAÇLANDIRMANIN ÖNEMİ 33 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFTA ORTAYA ÇIKTI

BOLU'nun Gerede ilçesinde Kent Ormanı bölgesinde 1986 yılındaki hali ile bugünkü hali arasındaki fark ağaçlandırmanın önemini gözler önüne serdi. Bolu'nun Gerede ilçesinde Kent Ormanının 33 yıl önceki hali ve bugünkü hali arasındaki fark şaşırtıyor. 1986 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir ağaç dikme etkinliğinde ağaçlandırılan bölgenin eski fotoğrafı ile yeni görüntüleri değişimi gözler önüne seriyor. Bir okulun etkinliği kapsamında öğrencilerin halk oyunları gösterisi yaptığı 33 yıl önceki fotoğrafta, arazinin ağaçsız olduğu görülürken, günümüzde bölgedeki yeşillik ve ağaçlar dikkat çekiyor. Fotoğraflar, ağaçlandırmanın önemini ve yeşilin güzelliğini fark ettiriyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 1985 ve 1986'lı yıllarda buralar ağaç olmayan çok açıklık bir tepeydi. Buralarla ilgili bütün fotoğraflar elimizde. Bu yıllarda Orman Bölge Müdürlüğü ve Gerede Orman İşlete Müdürlüğü ile vatandaşla el birliği yapıp bir ağaç dikme bayramı münasebetiyle ilçenin özellikle bu kuzey kısmında kalan tepeleri boş olan alanları ağaçlandırma çalışmaları başladı. O günden bugüne yöneticilik yapan ve tüm hemşerilerimiz, olmazsa olmaz diye tarif ettiğimiz buraların korunmasında rol oynuyor. Buralarda en ufak bir yangın çıkmaması en büyük avantajımız. Burası, Geredeli hemşerilerimizin ormana karşı, ağaca karşı hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koyuyor. dedi.

Kaynak: DHA