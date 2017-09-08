Bolu 3 Yaşındaki Güler, İlik Nakli Beklerken Yaşamını Yitirdi

3 yaşındaki Güler, ilik nakli beklerken yaşamını yitirdi



BOLU'da uygun ilik bulunması için Valilik tarafından kan bağışı kampanyası başlatılan lösemi hastası 3 yaşındaki Güler Gökmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



İnşaat işçisi Coşkun ve ev hanımı Fatma Gökmen çiftinin iki çocuklarından Güler Gökmen, yaklaşık 6 ay önce dizlerindeki ağrı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lösemi tanısı konulan Güler Gökmen, daha sonra Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji, Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisine başlanan ve kemoterapi uygulanan Güler Gökmen'e, hastalığı ilerlediği için ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.



Bolu Valiliği, geçen Haziran ayında Güler'e uygun ilik bulunması için kan bağışı kampanyası başlattı. Güler için 4 bin kişi kan verdi. Ancak uygun ilik bulunamadı. Güler Gökmen, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler Gökmen'in cenazesi memleketi Çorum'un İskilip İlçesi'ndeki Akpınar Köyü'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.