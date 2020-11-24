Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef makarna tarifleri! Bolognese Soslu Tagliatelle tarifi, malzemeleri | Makarna çeşitleri
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Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef makarna tarifleri! Bolognese Soslu Tagliatelle tarifi, malzemeleri | Makarna çeşitleri

24.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:42
Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef makarna tarifleri! Bolognese Soslu Tagliatelle tarifi, malzemeleri | Makarna çeşitleri

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor ve bu akşam farklı makarna çeşitleri yapıldı. Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? Bolognese Soslu Tagliatelle tarifi, malzemeleri | Makarna çeşitleri nelerdir?

MasterChef 2020'de heyecan dolu bir ödül oyunu daha geride kaldı ve yarışmanın sıkı takipçileri bu akşam MasterChef 2020'de yapılan Bolognese Soslu Tagliatelle'nin nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. Bolognese Soslu Tagliatelle tarifini, malzemelerini, püf noktalarını sizler için derledik! Bolognese Soslu Tagliatelle tarifi haberimizde sizlerle…

BOLOGNESE SOSLU TAGLİATELLE MALZEMELER

1 orta boy soğan, küçük küpler halinde doğranmış

2 çorba kaşığı (30ml) zeytinyağı

1 havuç, küçük küpler halinde doğranmış

1 kereviz sapı, küçük küpler halinde doğranmış

1 diş sarımsak, ince doğranmış

2 dal taze kekik, yaprakları ayıklanmış

300 gr dana kıyma, orta yağlı

2 çorba kaşığı (30ml) domates salçası

½ su bardağı (125 ml) et suyu

¼ su bardağı (62ml) kırmızı şarap ( opsiyonel )

½ su bardağı (125ml) süt

1 paket Taglietelle makarna

Servis için:

Toz Parmesan

Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef makarna tarifleri! Bolognese Soslu Tagliatelle tarifi, malzemeleri | Makarna çeşitleri

BOLOGNESE SOSLU TAGLİATELLE MAKARNA NASIL YAPILIR?

Orta büyüklükte bir tencerede zeytinyağını kızdırın. Küçük küpler halinde doğranmış soğanı tencereye ilave edin ve 4-5 dakika orta ateşte soteleyin. Havuç ve kereviz saplarını ilave edin ve 4-5 dakika daha sotelemeye devam edin. Sarımsağı ilave edip bir dakika daha sotelemeye devam edin. Kıymayı sebze karışımına ilave edip 5 dakika kadar kavurun. Salçayı ekleyin ve iki dakika kadar kavurmaya devam edin. Kullanıyorsanız kırmızı şarabı ekleyip tencerenin dibini kazıyarak çektirin. Ocağı kısın, sütü ilave edin ve aralıklı olarak karıştırarak 40 dakika kadar pişmeye bırakın. Bolonez sos suyunu çektikçe üzerine et suyundan ilave ederek karıştırın.

Makarnayı paket üzerindeki talimatlara uyarak 'al dente' haşlayın. Makarna suyundan ½ bardak kenara ayırın. Süzdüğünüz makarnayı ayırdığınız suyla birlikte sosa ilave edin. Kısık ateşte sos ve makarna iyice karışana ve suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine parmesan peyniri serpiştirerek sıcak servis edin.

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