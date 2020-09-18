Bolivya'nın geçici başkanı Anez seçimlerden çekildi Bolviya'da ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığını görevini yürüten muhafazakar Jeanine Anez, genel seçimlerden çekildiğini duyurdu.

Bolviya'da ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığını görevini yürüten muhafazakar Jeanine Anez, genel seçimlerden çekildiğini duyurdu.

Bolivya'da geçici Devlet Başkanlığı görevini yürüten Jeanine Anez, ülkede yeni devlet başkanının belirlenmesi için düzenlenecek genel seçimlerden çekilme kararı aldı. Anez, oyların bölünmemesi için bu kararı aldığını açıkladı. Anez, "Oyların birkaç aday arasında bölünmesi nedeniyle adaylığımı bugün bir kenara bırakıyorum. Birleşmezsek, Morales geri dönecek. Birleşmezsek demokrasi kaybeder" ifadelerini kullanarak birlik olma çağrısında bulundu.

Ülkede yapılan seçim anketlerinde Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi'nin (MAS) adayı Luis Arce'nin birinci sırada olduğu kaydedildi. Anket sonuçlarına göre Anez ise dördüncü sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA